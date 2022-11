Forte d'une expérience de plus de 16 ans dans le domaine du secrétariat commercial, avec des notions comptables, je cherche un poste qui me permettrait d'allier vie professionnelle et personnelle.



Mes compétences :

Réceptionner les stocks

Facturation

Suivi des fournisseurs

Comptabilité

Gestion des achats

Accueil physique et téléphonique

Appels d'offres

Gestion des stocks

Gestion clients

Gestion administrative

Accueil des clients

Secrétariat