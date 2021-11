Florence BOYAVAL

Passionnée et créative autant sur le numérique que sur les tableaux, j'aime passer de l'écran à mes tubes de peintures.



Infographiste depuis 7 ans dans différentes structures, en 2018, je me suis mise à mon compte en créant l'agence Esprit Design Web, je vous propose de vous accompagner, de mettre en oeuvre mon savoir faire et mon savoir être pour vous démarquer dans vos projets de communication print et web.



J'ai également créé ma boutique en ligne de carnets de voyage dont je suis la créatrice design. De la conception à la réalisation faite main à l'atelier d'Art(&)co Made in Provence.



De Carpentras, je travaille à distance sur toute la France.