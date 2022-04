Florence BURIN

Mon 1er métier, assistante de Direction Générale, ma permis dintervenir sur l'ensemble des affaires courantes de la Direction.

Jy ai apprécié la diversité des missions et des relations ; lautonomie et la confiance que lon ma accordées.

Intellectuellement curieuse, jai su minvestir sur dautres champs dactivité et acquérir régulièrement de nouvelles compétences qui mont naturellement amenée à exercer dautres fonctions, toujours transversales : gestion de projets, audits qualité, RH.

Motivée, dynamique et méthodique, je suis aujourdhui en mesure de vous apporter un ensemble de savoir-faire, rapidement opérationnels et transférables ; mon objectif étant de mimpliquer dans des missions diversifiées et responsabilisantes.





Mes compétences :

Gestion de projets

Tableaux de bord

Etudes organisationnelles

Suivi budgétaire

Gestion qualité : audits internes et qualité, SMQ.

BPM

Gestion des IRP : CE, DP, CHS-CT

Communication interne

Réunions et séminaires (AG, CA, CODIR...)