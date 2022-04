Florence CASONATO

J'ai commencé mon parcours dans le marketing à l'Istec, puis j'ai découvert le monde du packaging chez Carrefour. Le monde du graphisme lié au marketing m'a fasciné...

J'ai continué dans cette direction chez DIA à Madrid. Le passage par une formation en infographie était alors nécessaire afin de pouvoir comprendre et d'acquérir les connaissances des agences de design.

Je suis maintenant revenue en France pour travailler chez Auchan, responsable création sur les produits à marque Auchan. Je développe de plus en plus des moyens de communication pour mettre en avant nos produits.



Mes compétences :

Packaging

Identité de marques

Développement de projets

Communication