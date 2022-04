Florence CHABEUF

Dynamique et polyvalente, je m'adapte rapidement à toutes les situations.

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir de nombreuses expériences variées mais aussi pas mal de qualités !

Autonome, rapide et consciencieuse dans mon travail, je sais m'organiser et prendre des décisions.

Travailler en solo ou en équipe ne me pose aucun souci.

Je suis à l'écoute de mon entourage et j'essaie d'apporter le meilleur de moi-même pour chacun.



Mes compétences :

Internet

Standard multi lignes

EBP Paie

Photoshop

Windows

MAC

Pack Office (Word, Excel, Powerpoint, Publisher, O