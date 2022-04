Florence COTTE

15 ans d’expériences comme analyste, technicienne Qualité et technicienne Validation au sein d’entreprises du secteur AGRO-ALIMENTAIRE - Fromagerie ValCrest et Laboratoire Sanoflore (huiles essentielles et cosmétiques biologiques), CHIMIQUE - Rhodia Performance Fibres, PHARMACEUTIQUE - Haupt Pharma, et du DM (dispositifs médicaux implantables) - Zimmer Biomet France, m’ont permis de développer des compétences sur de multiples types d'analyses et de tests sur produits, un esprit d'analyses et de synthèse, et de réaliser de multiples rédactions de rapport et fiches d’instruction, de former mes collègues, et de faire preuve également d'une grande adaptation au sein d'équipes renouvelées, et une bonne coordination entre service Qualité - Laboratoire - Production -Maintenance et Expédition...

- Packaging : Qualification des nouvelles machines de scellage (scelleuses de sachets et de blisters) et surveillance du parc de machines de scellage



-Réalisation des tests de performance, de stabilité et d’intégrité sur les produits



-Validation du nettoyage des équipements et réalisation des prélèvements



-Réalisation de la documentation dans un système de management de la Qualité (SMQ)



-Travail dans une entreprise certifiée (Norme ISO 13485, inspection FDA)



-Analyses physiques, chimiques et biologiques en laboratoire et gestion du matériel (étalonnage, maintenance)



-Ensemencements bactériologiques, Contrôle d’atmosphère, contrôle des locaux



-Validation des mélanges cosmétiques, des matières premières, articles de conditionnement (ADC),



-Evaluation des dossiers de lot des produits finis pharmaceutiques



