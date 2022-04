En recherche active d'un emploi d'Architecte d'Intérieur, entièrement mobile et disponible.



Mes compétences :

3D

Archicad

Photoshop

Indesign CS5

Sketchup

Dessin

Artlantis studio

Conception

Dessin technique

Corps de métier second oeuvre

Revit

Matériaux de construction

Créatif

Second oeuvre

Architecte d'intérieur

Dessinateur

Décoration