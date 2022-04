Florence DEGRUSON

Conseiller, transmettre, recruter, coordonner sont les mots clés de mon activité professionnelle.

Après 12 ans de recrutement en cabinet et sites de production, j'ai élargi mes compétences vers l'international,

le conseil et la formation. Orienter et accompagner les candidats à la mobilité internationale est ma principale mission actuelle. Pour ce faire, je prends appui sur les besoins des entreprises et un large réseau de partenaires (institutionnels, associatifs, privé...).



Mes compétences :

Conseil

Conseil en recrutement

Coordination

Formation

Mobilité

Mobilité internationale

Recrutement

Ressources humaines

Union européenne