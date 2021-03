Florence DELANNOY

SPECIALISTE du recrutement, de la formation et du coaching pour les PRESTATAIRES DE SANTE A DOMICILE Je vous propose une palette d'outils pour vous épauler dans cette aventure humaine qu'est LA PRESTATION DE SANTE A DOMICILE.



En effet, beaucoup de rigueur et d'humanisme doivent se rejoindre pour que votre équipe travaille ensemble autour du patient, dans la confiance absolue de vos prescripteurs.

Ma carrière professionnelle a débuté dans l'industrie pharmaceutique et je me suis dirigée au début des années 2000 vers la prestation. J'ai alors pu m'investir réellement aux côtés des professionnels de santé pour prendre en charge leurs patients dans une confiance mutuelle.



Après avoir exercé toutes ces années, en connaissant parfaitement le milieu médical et les exigences du métier de prestataire, je m'engage à recruter pour vous les meilleurs professionnels, à former et améliorer les compétences de chacun.



Chaque maillon de cette chaîne est importante, un travail en équipe est indispensable. De ce fait, le coaching que je vous propose peut être individuel (manager, commercial...) ou collectif.

La communication doit s'effectuer efficacement pour que vos partenaires (employés, patients et prescripteurs) travaillent dans la confiance et le respect de vos engagements.



Je m'engage à vos côtés, avec conviction pour que votre équipe réalise les meilleures performances.



N'hésitez pas à m'adresser vos CV et prétentions si vous avez envie d'enrichir votre parcours professionnel.



Vous pouvez consulter mon site : http://prestacoach.wix.com/prestacoach





















Mes compétences :

Recrutement

Coaching d'équipe

Formation

Coaching individuel

Management