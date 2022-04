Florence DELAUNE

Actuellement gérante de Tournant Positif, je suis coach et formatrice.

Avec Tournant Positif, j'accompagne les personnes à se relever après un échec, une période difficile, via du coaching et une formation gratuite en ligne.

Localement, sur Rennes, je propose du coaching de cadres et dirigeants ainsi que du coaching d'équipe autour de l'intelligence collective (avec le codéveloppement professionnel, l'investigation appréciative, le DISC).



Mon site internet : https://tournantpositif.fr