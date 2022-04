Florence DELPAL

12 ans d’expérience commerciale en B to B, m’ont permis d’acquérir une bonne maîtrise du suivi de projets et de la gestion de la relation client à long terme.

Je me caractérise par une approche commerciale résolument orientée "satisfaction clients" qui tient

compte des enjeux techniques et économiques des secteurs d'activité complexes dans lesquels j'ai évolué particulièrement le bâtiment à travers la commercialisation d'ascenseurs et aussi le domaine de l'audit et du contrôle.

J'aime les offres de services complexes à forte technicité. Forte d'une expérience de 2 ans en tant que key accourt manager à Sydney en Australie, je connais bien les relations commerciales et les méthodes de travail anglo-saxonnes et aime évoluer dans un milieu international.



Mes compétences :

Vente

BTP

Développement commercial

Marketing

Informatique

Négociation

Management

Audit

back office

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lotus 1-2-3

Linux

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard