Je vous propose mes services en freelance pour des missions ponctuelles ou plus régulières, concernant des plans, de la 3D, de la mise en page ou autre, selon vos besoins.



Je suis architecte HMONP diplômée depuis 10 ans. J'ai passé plus de 5 ans en agences d'architecture sur des projets très variés, de l'habitat collectif aux équipements scolaires et sportifs jusqu'à l'aménagement intérieur d'habitats avec conception de mobilier sur mesure.



Je suis aujourd'hui installée à mon compte pour pouvoir travailler en direct pour des particuliers et relever le challenge de satisfaire une clientèle exigeante, mais j'aime consacrer une partie de mon activité au travail en agences d'architecture ou architecture intérieur pour développer mes connaissances et mon réseau professionnel.



Je suis quelqu'un de perfectionniste, créative et curieuse de développer de nouveaux savoirs et compétences professionnelles.



N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements.



Florence DEPUYDT CARRETTE



Mes compétences :

Autocad

Adobe Photoshop et suite adobe

Sketchup , kerkythéa

Anglais

archicad

Revit architecture