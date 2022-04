Florence DUPIRE

Depuis 23 ans d’une carrière résolument vouée au logement social, j’ai acquis des expériences en gestion de proximité qui m’ont permis de diversifier et d’accroître mes compétences.



Actuellement, j'assure le pilotage et le management d'un centre de profits de 9 000 lots regroupant la commercialisation, l'action sociale et le recouvrement.



Mes collaborateurs sont au nombre de 11.



Attachant une grande importance à mon management, j’ai une vision humaine de l’entreprise et la réussite n’est possible que par la force du collectif. Mes valeurs : Confiance, Bienveillance, Respect, Exigence, Combativité, Vocation et Qualité de Service.



Mes compétences :

Réactivité

Polyvalence

Relationnel

Esprit d’analyse et de synthèse

Rigueur

Autonomie

Adaptabilité