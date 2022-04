Florence ETEME

Avec déjà une expérience dans le domaine, j’ai pu exercer mes

compétences auprès d’une clientèle diversifiée et exigeante et effectuer aussi

diverses tâches administratives.

Passionnée par les métiers où le relationnel est mis avant, je désire aujourd’hui

intégrer une organisation de notoriété afin de continuer à progresser

et élargir mes connaissances.



Mes compétences :

Communication

Sens du relationnel

Organisation et planification

Gestion d'un standard à lignes multiples

Microsoft Office 2010