Florence FEBVRE

Mes expériences dans différentes entreprises (de la TPE à la grande entreprise) me font valoir une grande diversité de compréhension de l'entreprise en général.

L'adaptation à un poste et la motivation pour le travail efficient sont mes premiers principes dans le monde professionnel.



Quelque soit le secteur d'activité de l'entreprise, j'ai une vision très opérationnelle du métier de contrôleur ou de conseiller de gestion; et c'est cette vision que j'aimerai appliquer lors de ma prochaine embauche.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez des projets de recrutement en Volontariat International en Entreprise dans une de vos filiales à l'étranger.



Mes compétences :

Qualiac

Microsoft office

Sage 1000 Comptabilité

Sphinx

SAP

Oracle

Iris

Navision