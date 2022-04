Florence FIAULT

En 2007, après mes études j’ai eu l’opportunité d’intégrer rapidement un poste de responsable de secteur et de travailler pour les personnes âgées.



Durant 10 ans, j’ai eu la possibilité de pouvoir gérer du personnel , actuellement 72 agents, de monter des dossiers d’aides pour les personnes âgées, facturation ainsi que de la gestion de formation mais à ce jour mon poste ne me permet plus d’évoluer.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

logiciel JVS