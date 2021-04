Florence FLORENCE FRERE (FRERE)

Les différents postes que j'ai occupés, dans les secteurs privé et public, en France et en Nouvelle Calédonie et au sein de grandes, moyennes et petites structures, m'ont permis "assembler" les compétences suivantes :



- Communication interne, externe et institutionnelle, de la stratégie à la supervision opérationnelle, ainsi que maîtrise des relations Presse, des relations extérieures, de la communication d'influence.



- Pilotage de missions transversales et de projets, en communication externe et interne (passage à la monnaie unique Euro, mise sur le marché boursier d’un titre, lancement d’un projet public d’équipement industriel, concertation publique face à une opposition, réactivation de relations presse, communication interne lors d'une fusion d'enseignes…)



- Management d’équipe et encadrement des principaux métiers de la fonction Communication



- Gestion de situations de communication sensible et de délais de décision et d'éxécution courts



- Compréhension des enjeux des entreprises devant les évolutions réglementaires et les contextes incertains (crise, changements institutionnels...)



Afin de faire converger mon métier et mes aspirations personnelles, j'ai formalisé et enrichi mes connaissances en matière d'Environnement et de développement responsable à l'occasion d'une formation dédiée, qui me permet désormais de maîtriser la communication sur ces sujets au coeur de l'actualité.



Ma veille continue me permet également de comprendre le glissement technique et tactique impulsé par la communication digitale, qui impacte l'organisation comme la stratégie d'image et d'émission de messages des entreprises et des structures publiques.



Mes compétences :

Relations Presse

Management d’équipe

Direction du cabinet d’une mairie

Pilotage de missions transverses en communication

Encadrement des principaux métiers de la fonction

Communication institutionnelle

Stratégie de communication

Communication publique

Communication online