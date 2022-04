Florence FOLCH BELTRAN

25 ans d'expérience dans l'assistanat renforcé (solo ou partagé) de dirigeants, directeurs commerciaux et techniques, ingénieurs. J'interviens dans le cadre d'une direction, d'un département, d'un service ou de la conduite d'un projet dans le domaine administratif, commercial ou technique.

J'ai également une activité secondaire en statut auto-entrepreneur en tant que coordinatrice événementielle de terrain le jour de l'événement (depuis 25 ans).



Actuellement chez Kep Nuclear assistante auprès du directeur de filiale créee en 2015, je l'accompagne dans le développement de la structure au sein d'un groupe. Je suis également des séminaires de haut niveau concernant le développement, la croissance, organisation et le management optimum en entreprise.

2014-2015 Assistante achat et commerciale. En 2013 j'étais l'assistante de direction et personnelle au sein d'un groupe de 7000 perosnnes. En poste chez Dromenseigne de 2011 à 2013, je suis le bras droit du Gérant et l'accompagne dans le changement et la réorganisation de sa structure.

Entre 2000 et 2011, j'ai été Assistante de Direction dans un bureau d’ingénierie. J’étais la collaboratrice du Gérant et de son associé, de 13 ingénieurs et techniciens puis des Directeurs Groupe lors du rachat de cette PME

Outre le secrétariat classique de direction, mon rôle consistait à organiser, à planifier, à coordonner et à gérer les 4 principales activités dont j’étais en charge (gestion administrative, commerciale et technique, les ressources humaines, comptable et financière) entre le siège et les deux établissements secondaires.



Mes compétences :

Ressources humaines

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint