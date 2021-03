Florence FRANÇON

En poste depuis depuis 3 ans à l'INSA Lyon, mes missions sont particulièrement diversifiées et transversales aux problématiques qui m'ont toujours animée (égalité et mixité de genre, ouverture sociale et académique des grandes écoles, interculturalité). Cette richesse est à l'image de mon parcours et de mon profil : tournés vers la pluridisciplinarité et l'action concrète en faveur de la promotion de l'égalité, notamment dans le domaine de l'éducation.



Soucieuse de développer des compétences diversifiées et complémentaires, j'ai en effet tenu à approfondir ma formation en sociologie par une Licence bi-disciplinaire en statistiques et informatique, puis un Master spécialisé dans les études de genre.

Il m'importait par ailleurs de m'engager dans une mission de service civique afin d'élargir mon champ de connaissances et de compétences tout en m'impliquant de façon plus pérenne et professionnalisante sur le terrain. Cette expérience a été particulièrement riche puisqu'elle m'a permis d'être admise, en 2014, en tant que lauréate au sein de l'Institut de l'Engagement, structure qui valorise et accompagne de jeunes volontaires à la mise en oeuvre de leur projet.



Enfin, je suis engagée dans une association, l'Institut EgaliGone, dont je suis secrétaire, qui accompagne les professionnel·le·s de la petite enfance et de l'éducation en faveur du développement et l'épanouissement des enfants, quel que soit leur sexe.



Je suis donc particulièrement ouverte aux échanges et intéressée par le développement de mon réseau professionnel, notamment dans le champ de la promotion de l'égalité, en particulier entre les femmes et les hommes, et de la prévention des discriminations.



