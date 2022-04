Florence GAIDE

* Communication et relations clientèle



- Valoriser l’offre touristique d’une station de montagne

- Proposer et vendre des séjours en fonction des besoins des clients

- Renseigner une clientèle française ou internationale

- Rédiger des supports multi-linguistiques destinés aux professionnels du tourisme

- Animer un réseau local de partenaires économiques

- Gérer et administrer un site internet





* Coordination de projets « E-tourisme »



- Mener des réunions d’analyse des besoins avec les clients

- Gérer l’information en interne et externe sur l’avancement du projet

- Concevoir des outils et déroulés pédagogiques

- Animer des formations auprès des professionnels du tourisme

- Assister et conseiller des utilisateurs d’un progiciel de réservation

- Assurer une veille concurrentielle sur les produits touristiques « innovants »





Mes compétences :

Support client

Contact client

Conduite de projet

Tourisme