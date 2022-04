Florence GARLATTI

Diplômée de l'école Polytech Lille (anciennement EUDIL) mention "Ingénierie et Commercialisation des Systèmes de mesures", je complète actuellement mon diplôme par un master Ingénierie et Management à l'IAE de Lille.



Après avoir réalisé ma dernière année à Polytech en contrat de professionnalisation en tant qu'ingénieur d'affaires junior, j'ai choisi de poursuivre mes études pour une durée de 6 mois afin d'acquérir des compétences supplémentaires en management, finance et marketing international.



Dans le master "Executive International Management" que je réalise aujourd'hui, les cours sont intégralement dispensés en anglais et 80% de la promotion est étrangère.





Mes compétences :

Assurance

Banque

Finance

Ingénieur d'Affaires

International

International Marketing

Management

Management international

Marketing

ventes