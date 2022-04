Florence GAUTIER

Issue d'une formation scientifique ma curiosité et mon envie toujours d'apprendre de nouvelles choses m'a naturellement conduit à vouloir relever le challenge d'une reconversion professionnelle.



L’envie de m’imposer des défis, de me permettre de créer, de m'investir, de concevoir des sites et des applications, de transférer mes compétences et mon savoir faire dans un nouveau domaine comme le développement web me passionne...



Ainsi j'ai pris la décision de sauter le pas et de suivre la formation de Développeur Web et Web mobile à Wild Code School d'Orléans.



Ce que j’ai découverts durant ma formation et mon stage, est que l’on mettre sa patte créatrice et travailler en agilité dans une équipe.



Vous pouvez consulter via mon site web:



florencegautier.net



Si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Agile Methodology (Scrum)

CSS3

Git

HTML5

JScript

MVC

MySQL

SCSS

Symfony 4

PHP 7