Florence LACOURT

20 années d'Expérience professionnelle dans l'Organisation et le Pilotage de Projets au sein des groupes HEINEKEN, CEGELEC, OMNICOM.



Actuellement Business Solutions Manager au sein du groupe Heineken (Responsable des études et des projets), je pilote le portefeuille de projets informatiques et assure l'évolution des applications métiers tous domaines confondus (commerce, supply chain, services supports)



Mes compétences :

Process

Coordination

Gestion de projet

Études

ITIL Foundation V3

Prince 2

Accompagnement au changement

Conduite du changement

Informatique

Amélioration continue