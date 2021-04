Florence LEFEVRE

Je suis référencée au Datadock (2018) et Qualiopi (2020)

Rigoureuse et passionnée par l'univers de la restauration comme l'illustre mon parcours professionnel, je réunis quelques-unes des qualités essentielles de formatrice et de consultante telles que la qualité d'écoute et de conseils, le sens du contact et le goût de la transmission.



Garant de la qualité de l'enseignement, je participe activement, depuis plus de 5 ans aux formations « Permis d'exploitation des débits de boissons » et « HACCP ». J'apporte mon expérience et mon aide avant et après les contrôles de la DDPP.

Intervenant prioritairement sur Paris et ces alentours, je vous propose de mettre à votre disposition mon expertise au sein de votre société.



ALERTE ! s'abstenir de me contacter si c'est pour avoir mes Power point PE et HACCP, toutes personnes qui utilisent mes références sans mon autorisation seront passible de poursuites judiciaires !

La DIRRECTE sera vigilant à l'utilisation de mes références ! A bon entendeur.....



Mes compétences :

Ingénierie de formation

Technique professionnelle

Maitrise de l'informatique (Word Excel Powerpoint)

Rigueur

Adaptabilité

Visioconférence et audioconférence