Florence LUROIS

Jai toujours voulu faire carrière dans une entreprise, pouvoir exploiter toute létendue de mes compétences mais lopportunité ne sest pas présentée jusquici.

Cest pourquoi je postule dans une grande société internationale, car je pense que cest dans ce cadre que ma personnalité et mon expérience seront le mieux mis à contribution.

je cherche un CDI de Directrice dun centre de profit, dans une grande entreprise à l'internationale dans laquelle je puisse faire carrière.



Ce que je peux vous apporter : mon parcours démontre une grande capacité dadaptation et une vision complète des responsabilités dun centre de profit.

Je suis une alliée sur qui ma hiérarchie peut sappuyer et un leader valeur dexemple pour mes collaborateurs. Je prends plaisir à apprendre de nouvelles choses visant à développer mes compétences.

Je cherche la polyvalence et lintensité. Je suis mobile en France et à lInternationale.

Endurante, jai un dynamisme fort et communicatif. Je suis rigoureuse dans les procédures et jaime les chiffres. Avec un fort relationnel et très exigeante dans la qualité du service, le contact avec les clients se fait rapidement et de façon pérenne.

Esprit créatif et anticipatif, je trouve facilement des solutions et jai toujours plusieurs coups davance.



En tant que manager je me considère comme un guide, quelquun qui doit faciliter la tache de chacun de ses collaborateurs et leur apprendre à devenir autonome. Cela passe par lécoute, la compréhension, lempathie et ladaptation des messages à passer à chaque individu. Je suis également une fine pédagogue.



Le management est un des domaines dans lesquels jexcelle.

Les autres domaines, je vous laisserai les découvrir lors dun entretien. Ce que je peux vous dire, cest que je possède de nombreuses compétences et à un très bon niveau.



En conclusion, même si mon parcours est atypique, il nen est pas moins très riche et fait de moi un véritable atout pour une société ambitieuse.



Mes compétences :

Anticipation

autonome

Convaincante

depassement de soi

Energie

Esprit d'équipe

Initiative

Leader

Manager

Mobile

Polyvalence

Présentation

Réactivité

Relationnel

Rigueur

Service client