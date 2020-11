Florence PEILLEX

En novembre 2003 à la suite de mon diplôme d'ingénieur en papeterie j'ai été embauchée chez HUYCK.WANGNER en tant qu'ingénieur développement. J'ai occupé ce poste jusqu'en décembre 2006. Durant ces trois années je me suis occupée de la gestion de production des toiles de développement, l'analyse des données techniques, l'analyse de laboratoire, la définition des paramètres de procédés. En janvier 2007, je suis passée responsable des procédés de production.

En janvier 2010, j'ai rejoint le groupe ALBANY INTERNATIONAL en tant que Responsable industrialisation et Méthodes. J'ai d'abord effectué une période en Suède et depuis janvier 2010 je suis basée en France.

Mes fonctions actuelles sont d'assurer le suivi d'introduction de nouveaux produits et technologies, la résolution des problèmes de qualité interne et externe, la standardisation des procédés et des produits au sein des différentes filiales en Europe et Asie ainsi que le pilotage des essais de développement.



Mes compétences :

Chimie

Environnement

Papeterie

Textile