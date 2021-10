Florence PELLERIN

Actuellement en poste au sein de la structure CILOGER, acteur majeur en produits d'épargne immobilière, gestionnaire de 11 SCPI spécialisées et 13 OPCI.



En charge depuis 2007, du patrimoine résidentiel acquis et géré par la structure.



Diplômée de l'ESPI et titulaire d'un DESUP en Immobilier d'Entreprise.



Depuis plus de 20 ans, mon métier consiste à administrer et gérer des biens immobiliers, toutes typologies confondues (immobilier d'entreprise, commerces et habitat résidentiel).



L'essentiel de ma carrière s'est déroulé au sein des Groupes Institutionnels CAISSE des DEPOTS et CONSIGNATIONS (Agifrance, Emgp) et CAISSE D'EPARGNE (Aew Europe, Cff, Ciloger)



Mes missions principales :

- développement d'un portefeuille sous gestion,

- analyse et mise en cohérence des comptes de gestion et de comptabilité,

- mise en oeuvre d'une gestion organisée et structurée de parcs d'activités,

- création d'un service immobilier dédié à la gestion d'un patrimoine diversifié,

- management et coordination des équipes dédiées,

- accroissement des rentabilités et valeurs par la négocation des baux commerciaux,

- cession des patrimoines de 3 SCPI fiscales 'Méhaignerie' (vente à la découpe),

- prise en charge et suivi des investissements en VEFA.



Mes compétences :

Manager