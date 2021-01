Florent BRISSAUD

Ma spécialité est la sûreté de fonctionnement et la sécurité fonctionnelle. Mes activités concernent aussi la gestion des actifs industriels, l'analyse des risques technologiques et la science des données. Diplômé ingénieur et docteur en optimisation et sûreté des systèmes, mon expertise consiste à mettre létat de lart technique et scientifique au profit des objectifs industriels.



Jexerce depuis une quinzaine dannées dans les secteurs de lénergie, de lindustrie et des transports, dont 5 ans en tant que consultant indépendant, notamment pour le compte dENGIE, Technip, SHELL, SNCF, Veolia, DNV GL et Bureau Veritas. Depuis 2018, je suis expert et ingénieur de recherche confirmé pour le centre de recherche et dinnovation pour lénergie (RICE) de GRTgaz, qui est le propriétaire et lexploitant du plus long réseau de transport de gaz naturel à haute pression dEurope. Je suis en charge des activités de gestion des actifs industriels au service de la transition énergétique, incluant la sûreté de fonctionnement, la modélisation et loptimisation coûts/performances, et le développement de maintenance prévisionnelle. Mes responsabilités comprennent aussi la gestion de la R&D du démonstrateur industriel de Power-to-Gas « Jupiter 1000 », produisant de lhydrogène vert par électrolyse selon différentes technologies, et du gaz de synthèse par un procédé innovant de méthanation et de capture de CO2 issu de fumées industrielles.



En tant quexpert en sûreté de fonctionnent, je suis pilote dun groupe projet de lISO, membre de comités de lIEC et animateur dun groupe de travail et de réflexion de l'Institut pour la Maîtrise des Risques (IMdR). Janime aussi des formations en écoles dingénieurs et à destination de professionnels.



