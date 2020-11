Florent CAZENAVE

Mes fonctions actuelles au sein de Neos-SDI me font intervenir tout au long du processus d’avant-vente, que ce soit lors de rendez-vous avec le client, la rédaction des spécifications, la définition des solutions qui seront mises en place, l’étude de faisabilité ou encore lors de la rédaction des propositions commerciales.



Mon second rôle est celui de conseil aux différents clients en tant que ingénieur consultant sur les plateformes collaboratives Microsoft et plus particulièrement autour de SharePoint 2007 et 2010 et également en avance de phase sur les versions à venir comme SharePoint 2013. J'apporte également mes capacités d'architecture de solutions intégrées au progiciel, le tout structuré en proposant par exemple un plan de Gouvernance.



Mon troisième rôle est de suivre et alimenter les relations avec les partenaires et clients et bien sûr avec l’éditeur Microsoft.



J’interviens également en tant que formateur depuis 5 ans sur les technologies Microsoft SharePoint. Mes 6 années d’expériences et les missions réalisées sur ces solutions m’ont permis d’acquérir un réel niveau d’expertise que ce soit sur la partie développement, la configuration ou encore l’administration de la plateforme.



