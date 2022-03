Florent CREISSENT

Projeteur mécanique

Etudes de projets pour l’industrie nucléaire (APS et APD)

Réalisation des études sur CATIA V5 et SolidWorks

Réalisation de plans d’ensemble et plans de fabrication

Participation aux réunions de conception avec le client et visite sur site

Suivi et vérification de plans de détails de sous-traitant

Suivi de dessinateur/projeteur



Connaissances diverses:

logiciels CAO/DAO (PRO-ENGINEER , SOLIDWORKS , CATIA V5, AUTOCAD)

logiciels de gestion des données CAO (ENOVIA, Windchill, EPDM, Smarteam)

logiciels de gestion de données techniques (Audros, SAP), anglais (lu, écrit, parlé: niveau moyen)



Mes compétences :

Catia

Pro-engineer

Projeteur

Solidworks