Florent DUBOIS

J'ai rejoint l'équipe développement durable de PwC après la participation à la compétition internationale du Solar Decathlon Europe en 2010. Parmi la vingtaine de prototypes de maisons à énergie positive taille réelle concourrait notre projet, Napevomo, du campus Arts et Métiers ParisTech.



Depuis j'accompagne les entreprises dans leur stratégie développement durable aux niveaux organisationnels, communicationnels et opérationnels en me basant sur plusieurs outils : bilan carbone, analyse du cycle de vie de produits et services, reporting extra-financier.



Le secteur de la construction continue d'animer la plupart de mes missions et réflexions sur le bâtiment, l'aménagement et la ville durable, avec l'ambition d'apporter des solutions opérationnelles au service de la qualité de vie des usagers des ensembles bâtis : habitants, utilisateurs, élèves et étudiants, salariés, patients, administrés...



Mes compétences :

Acv

Analyse du cycle de vie

Bâtiment

Cycle de vie

Éco-conception

eco-construction

Écoconception

Ecoconstruction

Écologie

écologie industrielle

Ecology

Energie

FDES

Qualité

Qualité environnementale

Qualité environnementale du bâtiment

Reporting

Sustainability

Conseil

Gestion de projet