Florent JOURNAUX

Depuis Janvier 2010, je suis Directeur Technique du Groupe TC, société d'environ 250 personnes spécialisée dans l'intégration de produits Télécoms et Réseaux.



Après une expérience de deux ans chez un acteur majeur de la sécurité informatique (AQL), j'ai participé au développement d'une startup internet (Net4Any) au début des années 2000.



En 2002, je suis entré dans la filiale informatique du Groupe TC (e-TC) en qualité d'ingénieur systèmes & réseaux puis comme responsable technique.



Fin 2006, la Direction Générale m'a demandé de développer les synergies du Groupe en fusionnant le laboratoire Télécom et la filiale informatique sous l'entité Centre d'Expertise Technique regroupant une vingtaine d'ingénieurs et de techniciens.



Après 3 années à développer cette entité comme Directeur Technique Adjoint en apportant mes compétences techniques et organisationnelles, j'ai maintenant en charge l'ensemble de l'activité technique du Groupe.



Mes compétences :

Linux

VoIP

Sécurité

Microsoft