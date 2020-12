Florian BILLON

Réalisateur, beatmaker, DJ et ingénieur du son, je multiplie les collaborations en tous genres depuis 2007 environ: musique enregistrée et live, cinéma, documentaires, danse, théâtre...



Petite sélection:

- EP 9 titres "Yoshi meets S.O.A.P" sorti en 2015 chez Audiolingus réalisé et produit par mes soins



- César du meilleur court métrage d'animation en 2015 pour le film "Les Petits Cailloux", de Chloé Mazlo dont j'ai fait la musique et la conception sonore



- Morceau "Balma" composé enregistré et mixé par mes soins, disponible sur la compile "the Groove Sessions vol. 3" de Chinese Man Records (2014)



- Réalisation et production des deux EP de Taiwan MC, "Heavy This Year" et "Diskodub" sortis en 2013 et 2014 chez Chinese Man Records



- Tournée de 2010 à 2012 avec Vincha. Printemps de Bourges, Solidays, Taratata, France Inter...



- Musique et bruitages du jeu Albert sur Ipad, Iphone et Ipod Touch... plus de 1.6 Millions de downloads!



- Mes morceaux ont aussi accueilli les couplets d'artistes aussi différents que Biga*Ranx, Oxmo Puccino, Féfé (ex-Saian Supa Crew), King Massassy, Perfect Hand Crew, Joseph Cotton, Anouk Aiata, RacecaR ...





Mes compétences :

Mixage audio

Composition musicale