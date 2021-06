Florian COURTET

En charge d'une équipe administrative, je gère quotidiennement l'activité opérationnelle d'une agence (livraisons et enlèvements). Maintien et amélioration de la qualité de service ainsi que la gestion d'un fournisseur de réseau local sont mes principales missions.

En relation constante avec les équipes commerciales, j'apporte le support opérationnel à l'ensemble de nos clients afin de leur offrir le meilleur service possible.

Rigueur, organisation, et fiabilité sont les maîtres mots de mon travail au quotidien



In charge of an administrative team, I manage daily operational activity of a station (pickups and deliveries). Maintaining and improving the quality of service as well as managing a local network provider are my main missions.

In constant contact with the sales teams, I bring operational support to all of our customers in order to provide the best possible service.

Rigor, organization, and reliability are the hallmarks of my daily work