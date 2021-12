Florian DAVANIER

Jeune diplômé d'un Master Chimie, je recherche activement une place d'ingénieur (ou de technicien conscient de mon manque d'expérience) dans un Service Analytique ou Développement au sein d'une entreprise de chimie.



Les différents stages effectués durant ma formation m'ont permis d'acquérir de l'autonomie, de l'assurance et également d'être ordonné et rigoureux dans mon travail. Étant jeune et dynamique, je pense ne pas avoir de difficultés pour m'adapter à un nouveau rythme de travail.



Mes compétences :

Spectrométrie de masse

HPLC / RMN / GC

Chimie industrielle

Microsoft Word / Excel / Power Point

Utilisation synthétiseur (robot) de peptide

ESI/MS (Q), LC/MS-MS Préparative, MALDI/MS-MS

Synthèse peptidique sur support solide ou soluble

Bioinformatique

Tests de liaisons et d'activité par fluorescence

Protéomique

Chimie automatisée / combinatoire

Conception de médicament

Chimie des Polymères et applications médicales