Florian FAIVRE-MALFROY

Fort de plus de 7 ans d'expériences, je dispose dune expérience dans le renouvellement urbain, la composition urbaine et paysagère, le montage de ZAC, tant dans des contextes urbains que périphériques, en France comme à létranger quelle que soit la programmation. Formé en stage à lagence Sud Architectes dès 2011, puis ensuite à lagence Gautier+Conquet en 2013, je rejoins Sud Architectes en 2014 en tant quurbaniste.



Passionné et dévoué pour ce métier, je m'emploie à mettre ma sensibilité et ma connaissance au service des architectes et paysagistes ou bureaux d'études. Entretenir une relation de confiance avec les clients et la satisfaction de l'usager fondent ma motivation première.



Diplômé d'un Master 2 urbanisme et aménagement, spécialité design urbain (portée sur lopérationnel et la conception).



Domaines de compétences :

- Études urbaines et capacités/faisabilités,

- Procédures de ZAC,

- Compositions urbaines (espaces publics, éco-quartiers, reconversion, renouvellement urbain,



Phases : d'études préliminaires, de diagnostic, d'esquisses et d'avant-projet.



Logiciels : DAO (AutoCad, Sketchup, Revit), PAO (Creative Cloud, Suite Office), Compétences PC / MAC