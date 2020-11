Florian GOUNEAU

Embauché en avril 2008, tout juste sorti d'école après avoir complété un cursus double-diplômant ENSAM/Master of Science (UK), je suis envoyé en RDC (République Démocratique du Congo) pour occuper un poste d'Ingénieur Production Trainee. Je découvre les différents sites Onshore à Muanda ainsi que les champs Offshore sur les tankers Muadi puis Kalamu.



Après cette première expérience en tant que "trainee" je suis affecté à part entière sur un site de production offshore au Congo, le champ d'Emeraude.



Après 2 ans en tant qu'Ingénieur Production au Congo, je suis promu Chef de Site d'un champ Onshore au Gabon. Le site est composé de trois stations de production huile et une station de production de gaz. 130 opérateurs travaillent jours et nuits sur les différents champs.



Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Anglais

Management opérationnel

DYNAMISME

Process

Oil and Gas opérations