Bonjour et bienvenue !

Vous trouverez ici quelques informations me concernant ainsi que mes

expériences professionnelles. Vous pouvez me contacter à travers

mon site web :Array ou simplement en m'envoyant un mail.

En vous souhaitant une agréable navigation,



GrabCAD : https://grabcad.com/florian.lardet-1



Mes compétences :

Soudage

Informatique

Métallurgie

Aciers spéciaux

Dessin industriel

SolidWorks

Solidwork sheet metal

Chaudronnerie

Maintenance

C++

CSS

Arduino

HTML