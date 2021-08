Florian MARHIC

DA | Graphiste 360° | Cadreur-monteur vidéo



Co fondateur de Mazette studio.



Ex Moodtapeur monteur iconographe chez BETC.

Ex Directeur Artistique du New Business & Planning Strat chez DDB° Paris.



Diplômé avec mention (cursus en 4 ans à l'ESAT com) - Concepteur en communication visuelle.



Spécialisé dans la réalisation de moodtapes pour des agences de pub et boites de prod. Réalisation de films institutionnels, making of, interviews, team building etc.



Marques : Jaeger-LeCoultre / Picard / Nike / Meetic / Voyages SNCF / Winamax / Bouygues Telecom / ING Direct / Coca-cola / Netfix...



Compétences :

Maîtrise des environnements mac et pc.

Suite adobe. Niveau avancé sur Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign, After Effects, Final Cut Pro.

Prise de vue photo et vidéo. Possède A7S ii et C200.





Contact : hello@florianmarhic.com | 06 15 46 90 87

Site web : www.florianmarhic.com / www.mazettestudio.com

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/florianmarhic



Mes compétences :

Motion design

Photographie

Graphisme

Illustration

Montage vidéo

Logos

Moodtape

Print

Graphic Design

Final Cut Pro

Apple Keynote

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Art direction

Adobe Premiere Pro