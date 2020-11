Florian PAILHÈS

Fort d'une expérience de plus de dix ans au sein d'un milieu industriel exigeant, je vous propose mes services afin de prendre la responsabilité du service maintenance de votre usine. Ma capacité d'adaptation, mon organisation, mon engagement ainsi que ma créativité font de moi un responsable consciencieux, prêt à relever les objectifs qui me seront confiés afin d'améliorer la performance du service, de l'usine.

Je serai le manager de votre équipe maintenance et assurerai au quotidien la gestion de la maintenance préventive et curative en lien direct avec les différents responsables de service.

Je piloterai également les travaux à réaliser en interne ou par le biais de sous-traitants afin d’optimiser l’outil de production et veillerai à leurs bonnes exécutions en apportant une grande vigilance aux respects des règles de sécurité propre à votre entreprise.

Aussi, je dirigerai des projets d’envergures en participant au choix de nouveaux équipements, à leurs validations chez le constructeur ainsi qu’à leurs mises en place.

Je réaliserai le passage des commandes auprès des différents fournisseurs et veillerai à la bonne tenue du stock de pièces détachées afin que l’adéquation besoin/budget soit respecté.

Enfin, j’analyserai les différents indicateurs (Taux de panne, disponibilité…) pour déterminer les axes de progrès et je réunirai régulièrement mes équipes afin de communiquer les résultats et trouver des solutions.



Mes compétences :

Assembly Lines

Special Purpose Machinery

maintenance

Project Management