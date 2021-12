Florian QUENET

Anciennement web-éditorialiste dans une agence web, chargé de médias sociaux dans une entreprise de e-commerce puis terminé community manager au sein de l'agence de communication Rivacom. Je travaille actuellement aux Champs Libres de Rennes en tant que chargé de communication (supports et numérique). Mes missions se terminant en décembre prochain, je suis aujourd'hui à l'écoute de nouvelles opportunités qui me permettrait d'évoluer encore dans le domaine de la communication.



Après une double licence en anglais et en communication, j’ai pu profiter de plusieurs expériences bénéfiques et me suis spécialisé au fil des années dans les domaines de la Communication Digitale et plus particulièrement des Médias Sociaux.



Polyvalent et créatif, je suis également curieux et m'intéresse à de nombreux sujets tels que le web, l'actualité, les nouveaux médias, la musique, l’écriture ou encore les séries et le cinéma…



Contactez-moi :

** par mail : quenet.florian@hotmail.fr

** sur Twitter (@florianquenet) : https://twitter.com/florianquenet



Mes compétences :

Excel

Word

Dreamweaver

Photoshop

Flash

Powerpoint

Indesing

Illustrator

Web 2.0

Réseaux sociaux

Internet