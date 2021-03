Florian VOLLETTE-BORET

Travailler dans un écosystème en constante évolution est un réel plaisir, le monde de l'IT est passionnant et me permet de m'épanouir chaque jour. J'apprécie de pouvoir intégrer des solutions qui s'appuient sur un système d'information créateur de valeurs pour accompagner l'entreprise dans ses évolutions.



Après le démarrage de ma carrière en tant que technicien informatique et une montée progressive, mais rapide sur des postes à responsabilités, je suis aujourd'hui responsable du service informatique dédié pour les métiers industriels et laboratoires au sein de la DSI France du groupe Ceva Santé Animale.



Afin de pouvoir partager mon savoir faire et ma passion, je suis également en free-lance pour de la prestation informatique depuis l'été 2013 sur des projets d'infrastructures systèmes, réseaux, mais aussi des sites vitrines basés sur du CMS (principalement Wordpress et Joomla).



Mes compétences :

Windows

Architecture informatique

Sécurité informatique

MDT

Système d'information

Gestion de projet

Développement Web

Hyper-V

Management