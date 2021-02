Photographe indépendante diplômée de l'ETPA, je suis photographe de mariage et de mode depuis 2009.



Je suis basée à Toulouse (France, 31), ainsi qu'à Brighton (UK) et me déplace partout en France ainsi qu'à l'étranger.



http://www.florianecaux.com





En parallèle, je suis également coordinatrice SEO multilingue à Upstream Connections (Hove, england).



Mes compétences :

EOS

Evénementiel

Iconographe

Photographe

Photographe mariage

Photographie