Floriane MALLET

Les animaux, la science, l'agriculture sont mes passions au quotidien.



Du fait de ma récente expérience à MALTE, je me tourne aujourd'hui vers le domaine du tourisme équestre qui me passionne tout autant que l'élevage.



Après mon service civique au Japon et suite à l'obtention de ma Licence Professionnelle (LP) : Conseil en Elevage à l'ESA d'Anger, je souhaite acquérir de l'expérience en cumulant des emplois dans le domaine animalier/agriculture.



Durant mes études, je me suis spécialisée chez les ruminants en santé animale, nutrition animale et divers domaines plus généraux.



Mon expatriation au JAPON et à MALTE, dans le cadre d'une mission de service civique et d'un stage ERASMUS, ont fortement développé mes compétences personnelles et professionnelles (capacité d'adaptation, polyvalence, travail en équipe, langue étrangère, gestion d'un centre animalier, communication, soins aux animaux).



Je souhaite développer mon réseau professionnel et je suis à l'écoute de toute proposition d'emploi dans mon domaine d'expertise, qu'il soit équestre ou agricole.



Mes compétences :

Santé animale

Microsoft Word, Excel, PowerPoint

Nutrition animale

Reproduction animale

Vente

Relationnel

Autonomie

Adaptabilité