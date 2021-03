Florine HERBERT

Concessionnaire Yale (HYSTER YALE Groupe),

4eme constructeur mondial de matériel de manutention.



Solutions techniques et commerciales :



- Matériels de manutention (chariot élévateur thermique ou électrique, transpalette manuel ou électrique, gerbeur...)



Concessionnaire ACTIFLIP



Actiflip propose depuis près de 20 ans des offres conçues spécifiquement pour les entreprises. En collaboration avec ses partenaires, Actiflip a su développer une large gamme adaptée à tous types de locaux et entrepôts.



Nos produits se divisent en plusieurs catégories :

- Des rayonnages de bureaux et des rayonnages industriels;

- Des plate-formes de stockage personnalisables;

- Des cloisons;

- Des gondoles, blocs-tiroirs et rangements pour magasins;

- Des équipements de manutentions : bacs, caisses, transpalettes, diables, chariots...;

- Du mobilier d'atelier : vestiaires, établis, armoires...



Le tout à découvrir sur notre site : http://actiflip.com