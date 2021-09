Fortin STÉPHANE

��� D��veloppement de la politique commerciale :

Adaptation permanente de l���offre de service aux ��volutions de la client��le

Analyse du march�� et de la concurrence locale

Contr��le et ��valuation de la qualit�� du service offert

Application d���une politique commerciale li�� au remplissage de la r��sidence en s��jours d��finitifs et temporaires

Relations commerciales internes et externes



��� Management et animation d�����quipe :

Recrutement / accueil des nouveaux salari��s

��valuation des besoins en formation et des comp��tences n��cessaires �� la qualit�� du service

Animation de r��unions p��riodiques



��� Suivi technique:

Contr��le hygi��ne/ s��curit��

Relations fournisseurs

Gestion des sous-traitants

Respect des normes l��gales et administratives



��� Gestion de l�����tablissement et contr��le des principaux indicateurs de gestion :

Contr��le, ��valuation de la rentabilit�� de l�����tablissement

Gestion des d��biteurs

Facturation des services et de l���h��bergement