Fouad HEDJAL

Neuf années d'expérience en tant qu'ingénieur commercial chasse dans le domaine de la gestion du risque client auprès de grands comptes mais aussi de PME/PMI (industrie, services, nouvelles technologies, télécoms) me permettent de maîtriser parfaitement un marché fortement dominé par des grands groupes comme (Coface, Intrum...) et d’être particulièrement efficace dans le cadre de négociations ardues.

Aussi j’ai pu mettre en place avec la Société OxygenR (Editeur et Intégrateur de solution informatique sur internet), un partenariat permettant de proposer à nos clients des solutions et applications informatiques disponible via internet sécurisées. Elles complètent facilement le manque fonctionnel des ERP pour piloter efficacement les comptes clients et professionnaliser tous les acteurs impliqués de la relation financière client .Ces solutions web permettent de structurer les actions amiable et judiciaire

Vous apprécierez pour cela mes aptitudes relationnelles, indispensables pour, d’une part, devenir l’interlocuteur privilégié des décideurs et, d’autre part, faire émerger et générer des besoins quant aux services de l’entreprise que je représente.



Dans ce cadre, j’ai su développer des contacts privilégiés avec les acteurs principaux des entreprises DG, DAF, CREDIT MANAGER, DI, que je prospectais et de ce fait, le chiffre d’affaires de mon secteur avait

Considérablement augmenter.



Prospecter, écouter, convaincre, prendre en compte les besoins et les contraintes de mes interlocuteurs pour leur proposer des solutions adaptées et mener à bien, voire dépasser mes objectifs, sont autant d’atouts que je vous propose. Vous pourrez compter sur mon engagement afin de promouvoir votre image et votre offre et la volonté d'apporter un service de qualité à vos clients.



Mon parcours professionnel m'a permis de développer des facultés d'adaptation dans des environnements de travail et des secteurs d'activités divers et nouveaux, je suis donc opérationnel immédiatement sur les missions que vous me confierez.



Je vous propose de nous rencontrer à la date que vous conviendrez pour compléter ma présentation et concrétiser nos possibilités de collaboration.





Mes compétences :

• Veille technologique

• Prospection, homologation et référencement d’un

• Suivi commercial des projets et des contrats

• Prise en compte de l'avancée des résultats via d

• Application de la P A C (Plan d'action commercia

• Prospection téléphonique et physique (chasse)

• Développement et fidélisation des clients exista

• Identification et prospection des cibles commerc

• Identification des besoins du client à travers u

• Négociation avec les clients grands comptes

• Propositions commerciales, négociation et conclu

• Gestion de la relation clients (CRM)