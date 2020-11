Fouad ZIANI

Chargé d'affaires auprès dentreprises privées et institutionnelles depuis plus de 16 ans, mes compétences commerciales et juridiques me permettent daccompagner la réussite de vos projets dans les secteurs financiers, fonciers, commerciaux et des NTIC.



Dans un environnement économique globalisé et tributaire dune législation en constante évolution, la connaissance de vos besoins et de votre environnement professionnel me permet de concourir à la réalisation de vos objectifs, tout en rationalisant les risques nés du développement de vos partenariats.



Mes compétences :

Contrats

Compliance

Relations commerciales

Relations d'affaires