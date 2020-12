Foucauld LEDESERT

Après un Baccalauréat Économique et social, j’ai intégré l’IUT Gestion des entreprises et des administrations (GEA) de l’université de Nantes en alternance avec la SAS Astoria, hôtel face à la gare de Nantes, où je travaillais à temps plein en situation de CDI.



J’ai complété mon parcours professionnel en effectuant la licence Economie - Gestion au CNAM de Nantes, toujours en alternance au sein de la même entreprise.



J’ai pu rapidement évoluer dans le monde du travail tout en poursuivant mes études. En trois ans, au sein de la SAS ASTORIA, je suis ainsi passé de réceptionniste à comptable puis responsable commercial et partenariat, ainsi que la gestion de la E-distribution.



J’ai donc découvert le métier de gestionnaire dont j’apprécie tout particulièrement la dimension humaine et relationnelle. J’ai su mettre en place et gérer une équipe, pour ensemble répondre à des objectifs communs, échanger les opinions, les divergences, trouver des compromis, veiller à l’épanouissement de chacun dans le collectif. C’est un travail difficile car c’est l’homme qui est au centre du travail.



En outre, j’ai fondé une association, La Dérive. Cette initiative a pour objectif de fédérer des artistes sur des productions communes autour de la thématique du voyage. L’implication des bénévoles de l’association est de garantir une cohérence et une originalité aux projets. La Dérive a réalisé deux évènements réunissant un public de 200 puis 500 personnes, éveillées par les sens (concert, exposition, cuisine, conte musical, etc.) au voyage. Aujourd'hui, elle coorganise un festival en lien avec l'Espagne les 1er et 2 juin 2013 à Machecoul.



Ces expériences ont révélé une vocation qui lie mes qualités de gestionnaire et mon implication dans la culture.



De plus, grâce à ma démarche de partenariat pour le compte de l’hôtel avec les organismes culturels nantais d’une part et le réseau d’artistes né de mon projet associatif d’autre part, j’ai su constituer un carnet d’adresses, ce que je juge important pour l’organisation d’évènements culturels.



Aujourd’hui, je suis administrateur et chargé de production de l’association UTOPIK qui compte ce seul poste salarié. Réunissant des professeurs du conservatoire de Nantes, cet ensemble veut promouvoir un répertoire de musique classique contemporaine. UTOPIK va bientôt fêter ses 10 ans, fonctionne avec un budget de 80 000 euros et produit 3 semaines de « concerts-rencontres », notamment en partenariat avec l’Université de Nantes. L’ensemble est également invité à de nombreux concerts et festivals.



Enfin, à ce jour j'intègre le Master Expertise des Profession et Institution de la Culture à la faculté de sociologie de Nantes afin d'achever mon cursus universitaire. Ce Master va me permettre l’approfondissement des connaissances théoriques dans le milieu culturel et requiert un travail de mémoire, ce qui m’intéresse particulièrement.



Dans le cadre de ce Master, je suis en stade actuellement à La Compagnie du Café Théâtre au sein de la branche évènementiel ou approfondi le travail de mise en place de partenariat.



Mes compétences :

dynamique

Esprit d'équipe

Flexible

Polyvalent

Réactivité

Relationnel