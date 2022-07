France BOCQUET

Psychomotricienne j'aime tout ce qui concerne la communication dès la naissance, voir même in utéro et qui sait dans les vies antérieures?... en recherche, pour améliorer le dialogue ou prendre un bon départ... De bons conseils, je n'ai jamais fini de m'informer dans ce domaine et je continue à chercher pour le bien-être de tous... et j'ai un immense bagage à partager ;-)

En passant par les massages, l'écoute corporelle ou verbale... la gestion des conflits, je suis pour l'instant un programme pour développer le thérapeute qui est en Moi et bientôt au service des autres.

Facilitatrice en PSYCH-K® depuis mars 2012.



Depuis mars 2013, troisième niveau en REIKI selon Mikao Ushui et je donne des soins à domicile.



Mes compétences :

Médiation

Communication

CNV

meditation pleine conscience

psychomotricite relationnelle et chaines musculair